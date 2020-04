Montefranco, altri due casi di coronavirus

Due nuovi casi di Covid-19 sul territorio comunale di Montefranco, con il totale che è ora salito a tre. Ad annunciarli, giovedì mattina in un breve video, il sindaco Rachele Taccalozzi. «Abbiamo appena ricevuto conferma dalla Usl della presenza di altri due casi di contagio da Covid-19 nel nostro comune. Si tratta di casi strettamente correlati a precedenti già accertati: le persone in questione sono in isolamento domiciliare e stanno bene. Vi chiedo di rispettare il lavoro che la Usl sta conducendo e la preoccupazione e il dolore delle famiglie».

