Moto: weekend a due facce per Agostinelli in Portogallo. Ora il recupero fisico

Un venerdì da top della categoria – parliamo del campionato ETC -, non seguito da un sabato allo stesso livello. Ma c’è tempo per recuperare – anche e soprattutto fisicamente – e riscattarsi. Il giovane motociclista ternano Luca Agostinelli (team Pasini Racing) è tornato dalla tappa portoghese – il circuito è quello di Algarve, a Portimão – con un 12° posto in gara. E pensare che venerdì era fra i primi cinque per i tempi fatti registrare. Poi però sabato, fra pista rovente e dolori all’avambraccio destro, con perdita di sensibilità, la situazione non si è mantenuta allo stesso livello. Idem domenica, con una gara conclusa al 12° posto: ora pausa fino al 15 settembre, con il giusto tempo per recuperare la mobilità dell’arto e tornare in pista al massimo della forma.

