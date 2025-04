Finalmente. È arrivato nel weekend del 25-27 aprile l’esordio ufficiale per il giovane centauro ternano Luca Agostinelli nella prestigiosa RedBull Rookies Cup che si corre in concomitanza con le gare europee della MotoGp e già teatro e trampolino per talenti del calibro di Acosta, Bastianini, Mir, Binder, Martin e tanti altri. Esordio, peraltro, in uno dei circuiti storici del motorismo internazionale, quello di Jerez de la Frontera (Spagna).

La prima gara, che ha visto Luca Agostinelli partire dalla 24° posizione, è stata conclusa al 16° posto – ad una posizione dal primo punto nel campionato – dopo che nell’ultimo giro era riuscito a risalire fino al 13° (+11 rispetto alla griglia di partenza). Ma una staccata all’ultimo sangue gli ha fatto perdere per qualche istante la ruota anteriore e, quando ha ritrovato il grip, purtroppo in tre lo avevano già superato.

La seconda giornata di gare, domenica, si è conclusa ancora una volta al 16° posto, complice la posizione di partenza, ma anche con la certezza che Luca Agostinelli, studente del liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni, potrà togliersi grandi soddisfazioni quest’anno, mantenendo l’atteggiamento dimostrato a Jerez. Ora il prossimo obiettivo si chiama Estoril, che Luca raggiungerà insieme al papà Gianluca già lunedì, per gareggiare nella prima corsa dell’anno della categoria Moto 3 campionato europeo Junior JP.