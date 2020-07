MotoGP, 9° posto per Petrucci al Gran Premio di Spagna

Ha chiuso in nona posizione Danilo Petrucci il Gran Premio di Spagna che ha visto il primo successo in carriera di Fabio Quartararo in MotoGP. Secondo Maverik Vinals, terzo Andrea Dovizioso. Danilo Petrucci, non ancora al 100% a causa dei dolori al collo e alla schiena dopo la caduta di mercoledì scorso, ha comunque concluso con una top ten un fine settimana complicato. Al termine del primo Gran Premio della stagione 2020 MotoGP, Ducati occupa la seconda posizione nella classifica costruttori, mentre il Ducati Team è secondo nella classifica riservata alle squadre.

Danilo Petrucci non in gran forma

«E’ stato davvero un GP difficilissimo per me. Oltre ai dolori al collo, sto soffrendo anche per dei problemi allo stomaco – ha detto Petrucci – dovuti probabilmente agli antidolorifici che ho assunto in questi giorni e oggi non ero davvero nelle condizioni per poter fare di più. In gara ho cercato di tener duro e sono riuscito ad ottenere un risultato nella top ten. Spero di poter recuperare fisicamente al 100% per il prossimo fine settimana. Sono fiducioso di avere il potenziale per poter stare con le altre Ducati e lottare per le prime cinque posizioni».