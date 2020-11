MotoGp a Valencia: Petrucci punta a buon finale

«Questi prossimi tre gran premi saranno sicuramente molto impegnativi, ma sono determinato a far sì che le mie ultime gare insieme a Ducati lascino a tutti un ricordo positivo». Parole di Danilo Petrucci in vista del gran premio del weekend sul circuito Ricardo Tormo di Cheste, vicino Valencia: per il ducatista ternano si avvicina la parola fine per l’esperienza con la casa di Borgo Panicale.

Difficoltà in arrivo

Il 9 della Ducati al momento è 11° con 71 punti: «Ci siamo lasciati Aragón – spiega – alle spalle e ora siamo focalizzati sui due prossimi appuntamenti di Valencia. Il Tormo non è uno dei nostri tracciati ideali, ma quest’anno è difficile fare previsioni prima di essere effettivamente scesi in pista. Michele Pirro è stato qui a fare un test pochi giorni fa e i suoi riscontri sono stati positivi, per cui arriviamo in Spagna – conclude – con molti dati interessanti a nostra disposizione».