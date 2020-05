MotoGp, Ducati-Petrux Aria di game over

Brutta notizia per Danilo Petrucci. Di fatto è un annuncio che lo allontana dalla Ducati: l’azienda di Borgo Panicale ha ufficializzato Jack Miller come pilota per la stagione 2021 con possibilità di estensione per il 2022. Per il 29enne ternano si parla di ipotesi Aprilia.

Chiaro che sia Petrucci il principale indiziato a lasciare la Ducati ufficiale, seppur al momento Andrea Dovizioso non abbia in mano l’accordo economico per il futuro. «Dal suo arrivo nel Pramac Racing Team, Jack – le parole di Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding – è cresciuto costantemente, dimostrandosi uno dei piloti più veloci e talentuosi del campionato, per cui siamo contenti che abbia accettato di pilotare la Desmosedici Gp ufficiale del Ducati Team il prossimo anno. Siamo convinti che Jack abbia tutte le carte in regola per poter lottare con continuità per le posizioni che contano, in ogni gara, già a partire da questa stagione con la Desmosedici GP20 del Pramac Racing Team, e di fare un ulteriore passo in avanti il prossimo anno grazie al pieno supporto del Ducati Team». Promozione per l’australiano, tempo di riflessioni per Petrux.