Petrucci, 16° posto e addio Ducati. C’è il titolo costruttori: «Danilo, grazie. Vissuti momenti grandiosi»

Due vittorie – Mugello, Le Mans – e dieci podi totali in sei anni da pilota Ducati, gli ultimi due da pilota ufficiale dopo l’esperienza in Pramac Racing. Danilo Petrucci saluta il team di Borgo Panicale con questo bottino, festeggiando però il titolo costruttori: il 30enne ternano ha corso domenica pomeriggio l’ultimo gran premio in sella alla Desmosedici chiudendo al 16° posto sul circuito di Portimão, in Portogallo. Trionfo del lusitano Miguel Oliveira davanti a Jack Miller e Franco Morbidelli.

Mai in gara

Una gara da dimenticare per il 9, mai a suo agio nel weekend in terra portoghese. Top ten lontana e nemmeno top 15 per lui, 17° a lungo alle spalle di Valentino Rossi e del neo campione del mondo Joan Mir: il ternano è riuscito a metà gara a prendersi la 16° posizione per un problema tecnico del centauro spagnolo. Nel finale il ternano non riesce a superare Rins, restando fuori dalla zona punti: Petrux termina l’annata a quota 78.

Il commento di Petrucci e Domenicali



«Avrei voluto concludere la mia avventura in Ducati – il pensiero di Petrucci – con un risultato migliore, ma purtroppo oggi è stata una gara difficilissima. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano in Ducati, per primi i ragazzi della mia squadra, perché in questi sei stagioni in sella alla Desmosedici GP ho potuto ottenere diversi successi e due vittorie in MotoGp! Sono felice di aver potuto far parte di Ducati in questi sei anni della mia carriera». L’amministratore delegato di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, augura «buona fortuna ad Andrea e Danilo per ciò che gli riserverà il futuro. Sono stati con noi per molti anni e insieme abbiamo vissuto momenti grandiosi: grazie di cuore per tutto».