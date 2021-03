MotoGp, Petrucci 20° nella prima qualifica con la Ktm

Partenza in salita per Danilo Petrucci – nessuna sorpresa, difficoltà iniziali erano prevedibili – nella nuova esperienza nel team Tech3 con la Ktm. Il pilota di Terni ha chiuso la prima qualifica stagionale in MotoGp al 20° posto sul circuito internazionale di Losail, in Qatar: il tempo di 1’54.443 non gli ha consentito di andare oltre la settima fila, con Nakagami e Mir che hanno conquistato il passaggio in Q2. Il 30enne aveva chiuso con la medesima posizione nei tempi combinati delle prime tre sessioni di prove libere. Accanto a lui partiranno Binder e Lecuona, tutti su Ktm. In pole position Bagnaia (con record della pista) su Quartararo e Viñales.

ll commento del ternano

«Sono contento – le parole di Petrucci – dei progressi fatti. Di certo abbiamo ancora bisogno di migliorare e non capisco perché sono abbastanza lento in alcune parti del tracciato, principalmente nel settore finale. Onestamente volevo stare più davanti. Dobbiamo avere pazienza: già ho migliori sensazioni rispetto a venerdì».