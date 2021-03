MotoGp, Petrux inizia con una caduta

Pochi secondi di gara e subito a terra. Debutto incubo per Danilo Petrucci nella nuova avventura in MotoGp a bordo della RC16 – team Tech3 – in Ktm: sul circuito internazionale di Losail il 30enne ternano ha terminato la sua gara senza nemmeno completare il primo giro per via di un’immediata caduta. Petrux aveva iniziato dalla 20° posizione in griglia. Trionfo di Maverick Viñales su Johann Zarco e Francesco Bagnaia, fuori dalla top ten (12°) Valentino Rossi. Nel prossimo weekend si replicherà sullo stessa pista con la speranza di centrare i primi punti stagionali. «Non ho molte parole, sono dispiaciuto. Ho toccato un altro pilota e sono andato giù: probabilmente è la cosa peggiore che potesse capitare al debutto con il team. Di buono c’è che non mi sono infortunato ed è molto importante».

Condividi questo articolo su