MotoGp, Petrucci nelle retrovie in Austria. Pit Beirer si scusa

Disastro Petrucci al gran premio di Stiria, sul circuito austriaco di Spielberg. Il ternano, fresco di ‘benservito’ da parte della Ktm con tanto di polemiche, ha concluso al 18° posto la gara: per lui weekenda da dimenticare e 0 punti all’attivo. A trionfare il rookie Jorge Martín sul campione del mondo Joan Mir e Fabio Quartararo. Il 9 del team Tech3 resta così a quota 26 punti e nel prossimo weekend sarà di nuovo protagonista sulla stessa pista. Certo è che al momento l’attenzione è tutta sul futuro del 30enne che, a questo punto, potrebbe ripartire dalla Superbike. Nel contempo Pit Beirer si è scusato con lui per le modalità con il quale è stato comunicato il ‘licenziamento’: «Raúl Fernández – le parole a Sky Sport del direttore Ktm Motorsport – ha ricevuto offerte e ciò ha cambiato i nostri piani, perché non potevamo farcelo sfuggire. Sabato ho vissuto il momento più difficile della mia carriera. Chiedo scusa a Danilo, che è un amico Ktm: faremo qualcosa insieme in futuro di sicuro». Collaudatore? Vedremo.

