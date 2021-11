MotoGp, Petrucci 16° nell’ultima qualifica in classe regina

Partirà dalla sesta fila Danilo Petrucci nella sua ultima tappa in MotoGp prima dell’inizio dell’avventura nell’off-road. Il 31enne ternano del team Tech3 ha concluso le qualifiche al 16° posto girando in 1’31.045 sul tracciato Ricardo Tormo di Cheste, a Valencia: «Credo ancora che potremo fare una gara dignitosa domani. Mi sento bene con la moto e con una buona partenza credo che ci sia la chance di conquistare alcuni punti». Il 9 terminerà così la carriera in MotoGp dopo dieci stagioni: il debutto arrivò l’8 aprile del 2012 sul circuito di Doha, in Qatar. In pole Jorge Martín su Francesco Bagnaia e Jack Miller.

