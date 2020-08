Mps, 250 assunzioni in arrivo

Siglato giovedì mattina a Siena tra la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani), le altre organizzazioni sindacali ed il gruppo Monte dei Paschi di Siena un accordo che a fronte di 500 uscite su base volontaria, previste dalla procedura esodi avviata lo scorso 31 luglio, prevederà 250 nuove assunzioni destinate al rafforzamento della rete commerciale.

I numeri in Umbria

Le uscite sono previste a partire dal 1° novembre 2020, mentre le assunzioni avverranno a partire da gennaio 2021. La banca Monte dei Paschi di Siena, presenza storica in Umbria, ha attualmente attivi sul territorio 34 sportelli, 26 nella provincia di Perugia e 8 in quella di Terni, dove sono occupate circa 450 persone con un’anzianità media elevata. «La ripresa delle assunzioni nel settore bancario – commenta la segreteria regionale della Fabi – permetterà di dare un sospiro di sollievo in una situazione economica stagnante soprattutto in regioni marginali come la nostra».