Narcotizza anziani e li rapina: in carcere

Una mattina dello scorso novembre aveva sentito bussare alla porta di casa: era una donna che, con modi gentili ed una banale scusa, le aveva chiesto la cortesia di custodire in casa una somma di denaro. Ottenuta la fiducia dell’anziana – residente in una frazione di Assisi – la donna era entrata in azione rivelando le sue vere intenzioni. Accogliendo l’invito della vittima per un caffè, l’aveva narcotizzata per poi impossessarsi di alcuni monili e fuggire dalla scena.

Indagine accurata

A chiedere l’intervento della polizia era stata un’amica dell’anziana rapinata: da lì erano partite le indagini che hanno finito per individuare come possibile autrice del ‘colpo’ una 49enne di Foligno, già nota alle forze dell’ordine. Gli inquirenti hanno poi accertato che la 49enne non era nuova a fatti del genere, avendo anche in passato individuato vittime a cui somministrate sostanze narcotizzanti, salvo poi derubarle.

In carcere

Il cerchio si è chiuso quando la rapinatrice è stata fermata mentre cercava di rivendere dei monili ad un compro oro. Oggetti che sono stati recuperati dalla polizia di Assisi e poi riconsegnati alle vittime, in molti casi commosse per aver potuto recuperare beni di grade valore affettivo. La 49enne, già denunciata per rapina e ricettazione e colpita dalla revoca della patente perché sottoposta a misure di prevenzione personale, è tornata in carcere dopo l’ennesima violazione delle prescrizioni relative all’affidamento in prova disposto nei suoi confronti.