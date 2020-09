Narnese, si inizia: via alla preparazione

Lunghe settimane di attesa di ricominciare, con direttive certe e applicabili. Tra le squadre dilettantistiche che hanno ripreso la preparazione – disputerà il campionato di eccellenza – c’è anche la Narnese, in coerenza con il nuovo protocollo sanitario per l’emergenza Covid-19: «Una battaglia vinta dalle società umbre insieme al Comitato regionale della Figc».

A FINE AGOSTO IL ‘NO’ ALLA RIPARTENZA

DILETTANTI UMBRIA, VOGLIA DI RIPARTIRE

Si parte

I rossoblù si stanno allenando al ‘Sant’Anna. di Narni Scalo. A guidare i ragazzi c’è il tecnico Marco Sabatini, coadiuvato dal secondo Riccardo Di Peppe, l’allenatore dei portieri Sandro Paterni, il preparatore atletico Stefano Pace e il massaggiatore Gianluca Ciotti. Gli estremi difensori sono Cunzi, Colonnelli, Rossi e Pantaloni; tra gli over figurano Bagnato, Bellini, Consolini, Grifoni N., Lucidi, Pinsaglia, Ponti, Quondam, Raggi, Rocchi, Silveri, Tancini, Zhar. Si prosegue con gli under Capati (2002), Ferroni (2002), Grifoni P. (2001), Kola (2001), Latini (2002), Leonardi (2001), Molinari (2002); Petrini (2001); infine gli under per preparazione Cipiccia (2002), Dionisi (2003) e Settimi (2003).