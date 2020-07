Narni, barriere architettoniche: «Fatto troppo poco»

di Gianni Daniele

Consigliere comunale ‘Tutti per Narni’

Sono sorpreso e incredulo nel leggere il comunicato di alcuni consiglieri di maggioranza che lanciano allarme e preoccupazione per i numerosi casi di barriere architettoniche ancora esistenti sul nostro territorio comunale. Eppure erano presenti in consiglio quando circa sei mesi fa ‘Tutti per Narni’ presentò una mozione sottoscritta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia avente come oggetto l’adozione da parte del Comune del Peba cioè del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, una specifica normativa alla quale la Regione Umbria ha aderito nel 2011 e diretta ad incidere con vari strumenti sulla condizione delle persone con disabilità.

Dopo le belle parole e le promesse espresse in consiglio nei vari interventi in merito all’iniziativa, più nulla. A tutt’oggi lo stato dell’arte appare del tutto insoddisfacente e perfino irritante in relazione ai bisogni minimi di mobilità ed accesso a luoghi pubblici e privati da parte delle categorie diversamente abili. Ricordo a tal proposito che lo Stato ha stanziato dei fondi per finanziare le richieste dei privati che, per il periodo 2017/2020, ammontano ad oltre 4,9 milioni di euro.

La nostra azione politica si è sempre schierata a tutela e salvaguardia dei diritti dei cittadini, soprattutto dei piu vulnerabili, superando quando necessario anche diverse ideologie politiche, ma dobbiamo constatare con rammarico che da parte della maggioranza persiste la volontà di accaparrarsi meriti anche quando dovrebbero essere anteposti esclusivamente gli interessi dei cittadini. Lasciamo ai tre consiglieri firmatari del comunicato i trenta secondi di celebrità, a noi interessano fatti concreti e oramai su questo tema siamo già fuori tempo massimo.