Narni, centauro a terra lungo la Salaria: trasportato in ospedale

Lo hanno trovato a terra ferito – non in pericolo di vita – e con una ruota vicino dopo la richiesta di intervento. Questa la scena che si sono ritrovati di fronte i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni lungo la Flaminia, non distante dalla galleria prima del bivio per Taizzano: da una prima ricostruzione a causare la caduta sarebbe stato proprio l’impatto con la ruota, ma su questo sono in corso le indagini del caso per far luce sull’accaduto. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118.

