Narni, dal 9 luglio nuova sede per il centro vaccinale

Una nuova sede più confortevole ed accogliente per il centro vaccinale territoriale di Narni Scalo. La Usl Umbria 2 fa sapere che da venerdì 9 luglio le attività dei team vaccinali del distretto diretto dal dottor Giorgio Sensini verranno effettuate nella palestra dell’istituto tecnico per geometri Gandhi in via dei Garofani, con accesso area mercato.

Più confortevole ed idonea

È stato infatti ultimato, in questi giorni, dai servizi attività tecniche e patrimonio ed informatico e telecomunicazioni della Usl Umbria 2 l’allestimento della nuova sede della postazione vaccinale narnese trasferita nel plesso scolastico dagli impianti di atletica in strada della Vignola. Da venerdì, quindi, tutti i cittadini con prenotazione nel Cvt di Narni per la seduta vaccinale devono recarsi presso l’istituto tecnico per geometri. Il trasferimento si è reso necessario, su esplicita richiesta della Protezione civile regionale e dell’amministrazione comunale di Narni, a causa delle elevate temperature e dei conseguenti disagi per i cittadini e per gli operatori sanitari. La palestra dell’istituto è stata infatti giudicata da tecnici ed esperti più confortevole ed idonea, nella stagione estiva, per la prosecuzione della campagna regionale di vaccinazione. Attualmente nel punto vaccinale di Narni vengono somministrate oltre 300 dosi vaccinali giornaliere.