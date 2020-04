Narni, dolore per la scomparsa di Piero

La gara di solidarietà per riportarlo in Italia era scattata lo scorso novembre e alla fine, dopo due mesi trascorsi in un ospedale di Lima (Perù) dove era stato ricoverato in seguito al grave malore che lo aveva colpito il 1° ottobre mentre si trovava in vacanza in quel paese, si era riusciti – con un volo Falcon della Repubblica Italiana – a riportarlo in Italia il 28 novembre. Purtroppo si sapeva che le sue condizioni erano particolarmente precarie: Piero Pacini, 63 anni, storico presidente del circolo Arci ‘Il Piantone’ di Cigliano di Narni, non ce l’ha fatta. A darne notizia è la stessa Arci con un post su Facebook: «Ci uniamo al dolore della famiglia e dei soci del circolo ‘Il Piantone Cigliano’ per la scomparsa del caro Piero, per anni presidente e anima del circolo e punto di riferimento di tutta la comunità locale. Ciao Piero e grazie di tutto». In queste ore, davvero tanti i messaggi di cordoglio giunti ai familiari di Pacini, ricordato da tutti per l’umanità, le capacità e uno spirito di amicizia unico.

