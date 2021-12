Narni e i Templari: a Santa Maria di Visciano c’è un ‘tesoro’

di Montagne Misteriose

Il nostro viaggio tra i luoghi templari dell’Umbria meridionale si conclude nella chiesa di Santa Maria di Visciano (conosciuta come Santa Pudenziana), immersa tra le colline del comune di Narni. Siamo appena fuori dalle mura medievali della città di Narni, nei pressi del castello di Borgaria in una località chiamata Visciano. Qui, a due passi dalla via Tiberina, sorge la chiesa di Santa Maria di Visciano, una struttura unica nel suo genere completamente immersa nel verde della campagna umbra.

Si rimane subito colpiti dall’imponente torre campanaria, decisamente alta rispetto all’edificio sacro, probabilmente edificata sui resti di una precedente torre difensiva la cui presenza nella zona è molto diffusa. L’origine della chiesa si perde nei meandri della storia, la prima citazione è in un documento del 1129. L’edificio, in stile preromanico, presenta numerosi materiali di rimpiego sicuramente provenienti da ville romane sorte nella zona: capitelli, colonne, marmi e iscrizioni vanno a comporre il complesso mosaico che dà vita alla struttura.

Si tratta di un edificio davvero singolare che racchiude tantissimi aspetti particolari, primo fra tutti la luce. Due volte l’anno, infatti, si verifica l’allineamento di un cono di luce che penetra da una finestra a forma di croce con una croce delle stesse dimensioni incisa sull’altare. Altro elemento di cui non abbiamo altra testimonianza, è un calendario per il calcolo perpetuo della Pasqua. E infine una triplice cinta templare incisa in una delle pietre del portico esterno: è un simbolo sacro molto caro ai templari che rappresenta l’orientamento dell’uomo nello spazio, una contrapposizione tra cielo e terra e più in generale un luogo in cui le forze naturali e divine sono particolarmente presenti.

Come mai questa chiesa racchiude in sé così tanti misteri? Perché fu realizzata proprio qua? Perché l’esercito templare passò qui e cosa avrà lasciato oltre ai suoi misteriosi simboli? Tantissime le domande e le suggestioni che emana questo luogo e tante le sorprese che nasconde. ‘Montagne Misteriose’ lo ha indagato nell’ultimo episodio della nostra serie di documentari. Si conclude qui il nostro viaggio attraverso i luoghi templari, ma le nostre avventure continuano: presto nuovi video e nuovi articoli su altri misteriosi luoghi da scoprire!

FOTO GENTILMENTE CONCESSE DA ‘LE TERRE DEI BORGHI VERDI’