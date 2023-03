Una soddisfazione non di poco conto per gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore ‘Gandhi’ di Narni Scalo – la dirigente è la professoressa Graziella Cacafave – che, nella giornata di venerdì, ha ospitato la gara di matematica ‘I Matematti’. Grazie ai risultati ottenuti, il ‘Gandhi’ ha conquistato il pass per la finale nazionale dopo aver concluso la sfida al 2° posto alle spalle dei ragazzi della ‘Principe di Napoli’.

Condividi questo articolo su