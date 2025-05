Alice Pacilli e Leonardo Miliacca, una coppia di giovani narnesi di 27 anni, dopo aver attraversato l’Italia lavorando tra mare e montagna, hanno scelto di tornare a casa per dare forma a un sogno coltivato a lungo: aprire un locale tutto loro.

Il 1° giugno, in via Capitonese 357 B, apre infatti Wonderland, uno spazio pensato per accogliere colazioni, brunch e aperitivi. Ma più che un locale, Wonderland è la sintesi di un percorso personale e professionale, la concretizzazione di anni di lavoro stagionale, sacrifici e visioni condivise.

Alice e Leonardo, entrambi diplomati all’istituto Casagrande-Cesi di Terni, hanno mosso i primi passi nel mondo della ristorazione tra la Costa Smeralda e Madonna di Campiglio. Stagione dopo stagione, si sono formati in contesti professionali molto diversi, imparando sul campo le dinamiche della gestione, dell’accoglienza e della qualità del servizio.

«È un’immensa emozione – evidenzia Alice – poter riportare a casa tutte le esperienze accumulate e un grande orgoglio veder concretizzarsi il sogno di una vita». Wonderland nasce proprio con questo spirito: riportare a casa un bagaglio fatto di sapori, atmosfere, competenze e idee, restituendolo al territorio che li ha cresciuti.