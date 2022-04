Narni: il torrente Aia e quelle tombe che pochi conoscono

di ‘Montagne Misteriose’

Questi territori dell’Umbria Meridionale furono abitati sin dal Neolitico, quando a un’economia primordiale, basata sulla caccia e la raccolta, si sostituisce quella fondata sull’allevamento e sull’agricoltura. Le nuove esigenze insediative portarono gli abitanti di questi luoghi a prediligere altre zone. Dai monti scesero a valle. In questo caso la zona dove noi investigheremo è la parte del torrente Aia di Narni, torrente di natura alluvionale.

In generale i torrenti si originano a monte in un bacino a forma di imbuto che termina in un canale di scolo dove si incanalano le acque meteoriche ed i materiali alluvionali. Spesso il greto del torrente è fatto di rocce e sassi erosi dall’acqua sul fondo o da essa trasportati. Dopo un percorso a monte caratterizzato in genere da una notevole pendenza dell’alveo, i torrenti creano spesso, al loro sbocco in una valle più ampia o in una zona pianeggiante, conoidi di deiezione in cui si accumulano, per brusca diminuzione di pendenza, i materiali alluvionali. Il corso d’acqua può ricevere acque da altri ruscelli o torrenti e confluire poi in fiumi, laghi, altri torrenti o direttamente in mare.

L’Aia è un torrente del Lazio, affluente della riva sinistra del fiume Tevere. Il toponimo Aia viene usato in molte aree del centro Italia per identificare corsi d’acqua. Un omonimo torrente nasce sempre nel Subappennino nei pressi di Configni, ma si dirige nell’opposta vallata, confluendo nel fiume Nera nei pressi di Narni. Nelle aree a valle vi furono importanti ritrovamenti sin dalla metà del 1800. Venne trovata una tomba a fossa semplice lungo le sponde del torrente Aia. Così lo storico narnese Giovanni Eroli descrisse la scoperta. Attualmente tali manufatti su trovano presso il museo storico nazionale d’artiglieria di Torino. Nel 1945, sempre nei pressi dello stesso torrente, durante lo scasso di una vigna, si rinvennero tre punte di lancia in bronzo ed alcuni frammenti risalenti all’età del ferro, attualmente conservati al museo Eroli di Narni. Un’altra tomba a tumolo con corredi funebri maschili, forse appartenenti ad un guerriero…

