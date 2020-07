Narni, incendio a Taizzano: si indaga sulle cause

Intervento dei vigili del fuoco di Terni nella prima mattinata di giovedì – poco prima delle ore 7 – a Taizzano, nel territorio comunale di Narni. Il 115 è entrato in azione per spegnere un incendio che ha coinvolto entrambi i piani di una casa: all’interno non c’era nessuna persona, ma solo un cagnolino salvato dalle fiamme. L’operazione è terminata alle ore 9. Attivate subito le indagini da parte del Niat (Nucleo investigativo antincendi territoriali) del 115 in collaborazione con i carabinieri del comando stazione di Narni. Nell’abitazione vive una donna straniera di 40 anni e fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella che il rogo non sia accidentale, bensì doloso

