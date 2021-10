Narni, Rato ancora in crisi: incidente fra due mezzi pesanti

Il bilancio parla di contusioni lievi per i coinvolti. Ma i disagi sono stati ancora una volta tanti per chi, nel primo pomeriggio di mercoledì, si trovava a transitare lungo il raccordo Terni-Orte in direzione Terni. Si è infatti verificato l’ennesimo incidente: come riferiscono i vigili del fuoco di Terni, si tratta di un tamponamento fra due mezzi pesanti avvenuto poco oltre la galleria di San Pellegrino. Code, rallentamenti e disagi fisiologici – dopo il sinistro – che vanno ad aggiungersi al lungo elenco delle giornate ‘nere’ per chi utilizza il Rato. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per permettere la rimozione dei mezzi incidentati.

Aggiornamento ore 16.12

Anas, intervenuta sul posto con proprio personale, informa che la circolazione è stata ripristinata ed il traffico è ora regolare.