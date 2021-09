Rato senza pace: incidente in galleria e traffico nel caos

Incidente stradale martedì pomeriggio all’interno della galleria San Pellegrino, lungo il Rato, in direzione Orte. Si tratta di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli: un autoarticolato, un autocarro e un’autovettura Bmw. Sul posto, in prima battuta, si sono portati i carabinieri di Amelia e gli operatori del 118. Con loro anche i vigili del fuoco di Terni e personale Anas. Nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze gravi – il bilancio è di una giovane condotta in ospedale con ferite lievi – ma i disagi per la viabilità sono significativi, con lunghe code in direzione Orte e uscita obbligatoria allo svincolo di Narni Scalo. Il tutto lungo un tratto di superstrada già finito più volte nell’occhio del ciclone per incidenti e problemi per la circolazione.

Aggiornamento ore 17.30

In una nota delle ore 17.30 Anas riferisce che «è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 675 ‘Umbro Laziale’, in direzione Orte, all’altezza del km 19,700 all’interno della galleria ‘San Pellegrino’ (Narni). L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti tre veicoli e una persona è rimasta ferita. Il traffico viene temporaneamente deviato a Narni Scalo per poi riprendere la statale ad Amelia o Narni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile».