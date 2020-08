Narni registra altri due casi di Covid-19

Altri due casi di coronavirus sul territorio comunale di Narni, strettamente legati a quello emerso martedì e relativo ad una cittadina, con origine del contagio all’esterno del territorio regionale. Sono stati riscontrati giovedì dalla Usl 2 e a renderli noti è il sindaco Francesco De Rebotti: «Sono stato avvertito dal servizio sanitario di due cittadini, residenti a Narni, risultati positivi al Covid-19 – scrive il primo cittadino su Facebook -. Per i soggetti, la fonte di contagio risulta essere legata strettamente al primo caso, nello stesso ambito familiare. I soggetti erano già stati posti recentemente in isolamento domiciliare fiduciario. Ora saranno sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Ai tre cittadini narnesi vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza – conclude De Rebotti – ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate».

