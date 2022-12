Narni, riapre la Tiberina con senso unico alternato

Riapre alla viabilità la Tiberina – SS3 Ter – a Narni dopo il problema registratosi lo scorso weekend per via della caduta massi a lato della strada. Lo rende noto la Provincia che, nelle ultime ore, ha emesso una specifica ordinanza: dalle 14 revoca del precedente provvedimento e via libera al senso unico alternato con semaforo al km 5+550. Varrà fin quando non terminerà la messa in sicurezza ed il conseguente ripristino delle normali condizioni di percorribilità.

