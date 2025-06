di M.L.S.

«Era un uomo generoso, sempre dalla parte di tutti, sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà». A sette anni dalla sua scomparsa, Narni ricorda Moreno Gubbiotti, l’imprenditore edile venuto a mancare improvvisamente il 24 giugno del 2018 all’età di 61 anni. In occasione del settimo anniversario dalla scomparsa di Moreno Gubbiotti, martedì 24 giugno alle ore 18, presso il santuario della Madonna del Ponte di Narni Scalo, verrà celebrata una messa in suo ricordo a cui parteciperanno la moglie Manuela, il papà Reno, i parenti, gli amici e tutti i collaboratori e dipendenti della Gubbiotti Srl, l’azienda di Moreno.

La sua scomparsa ha lasciato un dolore profondo nella comunità dove era apprezzato e molto amato. Il ricordo di Moreno Gubbiotti è sempre vivo più che mai nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La sua morte improvvisa suscitò grande sgomento in tutta la comunità narnese e non solo. La scomparsa di Moreno creò un forte cordoglio in tutta l’Umbria e in tante altre zone dove era conosciuto e apprezzato sia come imprenditore che come uomo di sport: per anni è stato il presidente della Narnese Calcio. E proprio per questa sua grande passione, Narni ha voluto dedicargli lo stadio comunale che ora porta il suo nome.

A Moreno Gubbiotti è dedicato anche un torneo di calcio giovanile e il nuovo campo di calcio a 5 presso il circolo ‘Il Piantone’, nella frazione di Cigliano di Narni. La figura dell’imprenditore è ancora viva in una realtà, quella narnese, che non ha mai nascosto il grande affetto verso lui e la sua famiglia. Un affetto che, per il suo grande cuore, si è esteso oltre i confini di Narni. La sua scomparsa di fatto ha lasciato un grande vuoto e anche martedì la chiesa, come ogni anno, sarà gremita da tanti amici.