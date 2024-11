Narni: riflessioni sull’antifascismo con Lercio.it e Adelmo Cervi

Il 23 e 30 novembre – con inizio alle ore 21.30 – l’auditorium Bortolotti di San Domenico a Narni ospiterà la prima edizione di ‘Tracce Partigiane’, due serate organizzate da Sentieri Partigiani APS con il patrocinio del Comune di Narni. Gli eventi vedranno protagonisti Lercio.it e Adelmo Cervi per affrontare in modo originale e profondo i temi dell’antifascismo e della memoria collettiva.

Il primo appuntamento, il 23 novembre, sarà dedicato a Lercio.it, celebre collettivo satirico italiano che porterà sul palco uno spettacolo ironico e pungente. La loro satira sarà uno strumento per riflettere sulla memoria e sul ruolo dell’antifascismo oggi, con leggerezza ma grande profondità.

Il secondo appuntamento, il 30 novembre, vedrà la testimonianza di Adelmo Cervi, autore e attivista, che condividerà le vicende della sua famiglia, simbolo di resistenza e sacrificio nella lotta per la libertà. Un racconto intenso che invita a riscoprire e difendere i valori democratici nel nostro tempo.

L’ingresso agli eventi è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria al link https://bit.ly/Traccepartigiane2025

Con questa prima edizione, Tracce Partigiane si propone «di coinvolgere giovani, studenti e cittadini in un dialogo intergenerazionale per preservare la memoria storica come strumento di lotta alle derive autoritarie e per rafforzare i valori della democrazia e della giustizia sociale». Per info: [email protected] – 329.4149979.