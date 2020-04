Narni, sbanda lungo il raccordo: in ospedale

Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze quello accaduto nel primo pomeriggio di lunedì lungo il raccordo Terni-Orte (ss 675) in direzione Terni, poco oltre la galleria di San Pellegrino, dove la strada è lievemente in discesa. A perdere il controllo della propria utilitaria è stato un giovane che ha sbandato, urtando il new jersey, fino a fermarsi in mezzo alla carreggiata. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nel sinistro. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non preoccupano. Sul posto, per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni.

