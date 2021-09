I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti nella tarda mattinata di martedì in via Tuderte, a Narni Scalo, per un’auto in fiamme. Gli uomini del 115 si sono portati sul posto, spegnendo il rogo e ripristinando le condizioni di sicurezza. Gravemente danneggiato il veicolo. Non risultano comunque persone ferite nell’accaduto. Il fatto è avvenuto nei pressi del bar La Baita.

