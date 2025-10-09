Si terranno venerdì 10 ottobre, alle ore 15 presso il santuario della Madonna del Ponte a Narni, i funerali di Fiorella Battistelli, la 62enne narnese che ha perso la vita martedì pomeriggio in seguito all’incidente stradale accaduto lungo la strada provinciale 1 a Narni, zona Tre Ponti.

Dopo gli accertamenti disposti, l’autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta ed è stato così possibile fissare data e luogo del rito funebre. Restano gravi, pur stabili, le condizioni della 91enne che viaggiava insieme a lei a bordo della Fiat Punto aliementata a metano, finita contro un albero a lato della carreggiata: la prima ipotesi – anche a seguito dei rilievi condotti dai carabinieri del comando stazione di Narni – è che Fiorella Battistelli abbia perso il controllo del mezzo a seguito di un malore che l’ha colpita. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nel Narnese e non solo, dove la donna era conosciuta e benvoluta da tanti.

