di Maria Luce Schillaci

Mille euro per il sogno migliore. Si tratta di un’iniziativa che prenderà forma nei prossimi mesi nella città di Terni, ovvero il bando nazionale ‘Condividi il tuo sogno’, ideato da Eurointerim Spa, e la fiera del lavoro ‘Talento in Fiera’, che si svolgerà nei giorni 4, 5 e 6 dicembre presso il PalaSì. Il bando, rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, premia per l’appunto con 1.000 euro il miglior sogno ad alto valore sociale, culturale o terapeutico, da presentare poi in occasione della fiera, un’opportunità concreta per dare voce e visibilità alle nuove generazioni.

La fiera ‘Talento in Fiera’, che ospiterà anche la premiazione, sarà un evento di respiro nazionale che coinvolgerà istituzioni, imprese, scuole, università, associazioni di categoria e realtà del Terzo Settore, con l’obiettivo di generare nuove connessioni, valorizzare i talenti e rispondere ai bisogni lavorativi del territorio. Il bando nasce dalla volontà di valorizzare le visioni e le aspirazioni dei giovani, offrendo loro spazio, visibilità e un riconoscimento concreto con l’opportunità di presentare il proprio sogno nel contesto di una fiera del lavoro, alla presenza di aziende, enti e realtà istituzionali. Il progetto porta la firma della filiale Eurointerim di Terni, sotto la guida di Nadia Pellegrini, Branch Manager e ideatrice del bando nazionale.

L’iniziativa è aperta anche ai giovani con disabilità e alle realtà fragili. «Crediamo nei sogni che generano valore e che nascono dal territorio. Con questo bando vogliamo dare una voce concreta ai giovani, incoraggiandoli a condividere ciò che per loro ha significato, bellezza e potere trasformativo. Un sogno può nascere da una difficoltà, da un’idea coraggiosa, da un bisogno condiviso – dichiara Nadia Pellegrini – .Un sogno a impatto sociale, culturale o terapeutico significa pensare a qualcosa che non sia solo personale, ma che porti un beneficio anche alla comunità. Per fare degli esempi un sogno a impatto sociale potrebbe essere il creare una rete tra giovani e anziani in quartieri fragili per contrastare la solitudine e promuovere scambio intergenerazionale; un sogno a sfondo culturale, il realizzare un laboratorio teatrale accessibile a persone sorde e udenti insieme, dove la lingua dei segni diventa parte della narrazione scenica. Infine un sogno terapeutico avviare un orto sensoriale curato da ragazzi fragili, aperto a scuole, famiglie e visitatori. In sostanza ogni sogno è meritevole di considerazione e rilevo quando è rivolto alla collettività. Il valore sociale di Eurointerim Spa – continua Nadia Pellegrini, si manifesta concretamente attraverso numerose iniziative a sostegno del territorio, il sociale, la solidarietà, la sanità e lo sport, che rappresentano una costante del nostro impegno».

La scadenza per la presentazione dei progetti è il 30 ottobre 2025. Invii a: [email protected]. Info e regolamento completo: www.eurointerim.it/condividi-il-tuo-sogno. Per ulteriori informazioni: Ufficio Comunicazione Eurointerim Spa. Email: [email protected]. Telefono: 0744 412714.