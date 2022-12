Terni, Natale e regali: «Comprate in negozi di vicinato»

«A Natale compriamo nei negozi di vicinato». L’appello è di Confcommercio Terni e fa seguito a quello degli anni scorsi per sensibilizzare e aiutare il ‘piccolo’ commercio. L’invito è di acquistare nei negozi dei quartieri di residenza e del centro storico.

L’iniziativa

Si chiama ‘#ComproSottoCasa perché mi sento a casa’ e ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo di «aggregatore sociale che le attività commerciali – come negozi, bar, ristoranti – svolgono nelle città ed evidenziare il forte legame che esiste tra gli abitanti di un quartiere e i suoi negozi. Un legame che in questo anno sarà rappresentato visivamente da un grande nastro, quello tipico dei pacchi regalo, ed enfatizzato da un mood natalizio che ha proprio l’obiettivo di trasmettere il calore della socialità e il piacere di vivere le vie delle nostre città». Stefano Lupi è il presidente di Confcommercio Terni: «Il ruolo del piccolo commercio di vicinato è secondo noi molto attuale e moderno, in quanto è proprio in un’epoca di eccesso di offerta, di sfrenata competizione di prezzo e di pervasività del digitale – in cui tutto è disponibile ovunque e a basso prezzo – quello che viene a mancare, diventando pertanto desiderato, è proprio il contatto umano, la personalizzazione, l’esperienza e la possibilità di un acquisto più consapevole. Non bisogna trascurare che la rete dei negozi di vicinato offre ai clienti un rapporto di qualità in termini di affidabilità e personalizzazione del servizio e rappresenta un elemento imprescindibile per l’animazione e vivacità del tessuto urbano, rilevante per la socialità delle nostre vie e piazze. Ricordiamocelo anche in queste festività natalizie acquistando nei negozi di prossimità e aderendo alla nostra campagna».