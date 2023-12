Era già accaduto in passato e ora i commercianti di via Roma, a Terni, sono tornati in azione con un obiettivo nell’ambito delle festività natalizie: renderla più bella e attrattiva. «Hanno deciso – viene sottolineato – di decorare la loro via con i tradizionali alberi di Natale, oltre che abbellire le vetrine con festoni ed addobbi natalizi. Il tutto a completare le luminarie già presenti» per un ambiente «come sempre pieno di magia e del sapore natalizio».

