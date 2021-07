Navette Terni-Cascata: «Meglio parcheggiare in centro». FI propone

Tentare una nuova carta per intercettare i flussi turistici della Cascata delle Marmore e renderli disponibili per valorizzare anche il centro cittadino. Con un percorso che – a differenza di altre esperienze – parta dalla Cascata e arrivi in centro. I consiglieri comunali di Forza Italia, Lucia Dominici e Francesco Maria Ferranti, non senza una vena polemica, probabilmente rispetto al ‘sistema navette’ pensato dall’amministrazione comunale, hanno presentato un atto di indirizzo per attivare una convenzione tra i gestori della Cascata delle Marmore e Terni Reti srl per l’utilizzo dei posti auto del parcheggio sotterraneo San Francesco: chi visita il sito di Marmore avrebbe diritto, dunque, a sconti per la sosta a ridosso di viale della Rinascita.

Una convenzione

«Premesso che l’amministrazione comunale – scrivono Dominici e Ferranti – ha avviato un servizio in collaborazione con i gestori della Cascata che prevede la possibilità, per gli utenti che vogliono dirigersi presso il sito turistico, di poter parcheggiare allo Staino ed usufruire di una navetta, così da evitare sovraffollamenti nei pressi della Cascata; tale iniziativa dovrebbe avere anche l’obiettivo inverso di incentivare anche il turismo nel centro storico della città e quindi convincere il turista interessato a raggiungere il sito della Cascata a spostarsi nel centro cittadino; considerato che già all’avvio di detta iniziativa, il servizio sperimentale di bus navetta veniva sospeso per mancanza di adesioni significative». L’atto ritiene che «per incentivare il turismo nel centro storico sarebbe opportuno prevedere misure che avvicinino realmente il turista alla città, come ad esempio potrebbe essere l’utilizzo in convenzione con il biglietto di ingresso della Cascata del parcheggio coperto di San Francesco ad un prezzo agevolato». I consiglieri comunali di Forza Italia chiede dunque al sindaco e alla giunta di attivarsi con Vivaticket e Terni Reti per dar luogo alla convenzione visita Cascata-parcheggio San Francesco.