Vede online martello rubato anni prima: 30enne denunciato

Ha visto la foto navigando in internet e ci ha messo un attimo a riconoscerlo. Era un martello demolitore – valore commerciale di circa 2 mila euro – sul quale lui stesso anni prima aveva lavorato in una ditta edile: le verifiche del caso hanno fatto scattare una denuncia per ricettazione a carico di un 30enne di Spoleto.

Il riconoscimento

L’uomo aveva utilizzato l’utensile in uno dei cantieri per la ricostruzione: ad effettuare la saldatura a causa della rottura del martello era stato proprio lui. Si era inoltre attivato per la modifica di alcuni tubi su cui scorreva l’olio a pressione e la riverniciatura. Poi il furto e il silenzio, fino alla scoperta degli ultimi giorni: contattato l’ex datore di lavoro, il quale aveva conservato la documentazione d’acquisto.

A Spoleto

I militari della stazione di Santa Maria degli Angeli – è qui che è stato verbalizzato l’accaduto – hanno avviato la ricerca giungendo a Spoleto: perquisizione in un’azienda agricolare condotta da un 30enne e martello trovato. Per lui denuncia in stato di libertà per ricettazione. L’utensile è stato riconsegnato all’imprenditore.