Neet a Terni: si punta su tirocini, fiera del lavoro e prevenzione

di S.F.

Cinque ambiti di intervento per un quadro economico complessivo di poco superiore ai 62 mila euro. A Terni ci si attiva per i giovani dai 14 ai 35 anni in condizioni di Neet – Not in education, employment or training -, ovvero i disoccupati che non sono oltretutto inseriti in un percorso di istruzione o formazione: c’è l’indagine di mercato propedeutica all’affidamento del progetto da sviluppare nella zona sociale 10. Palla in mano alla dirigente Emanuela De Vincenzi, la responsabile dell’iter. Dovrà essere realizzato entro agosto 2024.

Gli ambiti



Non è altro che l’avvio dell’iter legato alla delibera di giunta del 21 dicembre 2022, approvata dall’esecutivo Latini. Sono coinvolti anche i territori di Arrone, Montefranco, Ferentillo, Polino, Stroncone, San Gemini e Acquasparta, con Terni capofila. L’appalto riguarda lo sviluppo di tirocini, uno sportello di orientamento, laboratorio di impresa, fiera del lavoro e, in generale, azioni utili a prevenire il disagio giovanile: in quest’ultimo caso «con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyber bullismo e nuove dipendenze». Vale 4.918 euro. Il finanziamento c’è grazie al fondo nazionale delle politiche giovanili 2022.

Il progetto più rilevante

Tra i cinque, l’importo maggiore (26.556 euro) è previsto per l’attivazione di tirocini retribuiti in imprese, associazioni e studi professionali per un minimo di dieci neet. Periodo? Almeno quattro mesi. «Tra i compiti/mansioni del tirocinante dovrà essere prevista la ‘trasformazione digitale ed ecologica dell’azienda’». Spazio poi all’apertura di uno sportello di orientamento per i neet da 8.196 euro, l’implementazione di un laboratorio di impresa per «sviluppare la vocazione d’impresa e l’educazione alla cultura economico finanziaria e d’impresa, particolarmente nell’ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio» da 3.278 euro e, a chiudere il cerchio, la realizzazione di una fiera del lavoro da organizzare «sia come evento stanziale in uno dei comuni o come promozione itinerante della domanda e dell’offerta di lavoro negli otto comuni di ambito». In questo caso si parla di 8.196 euro. Scadenza di invio per le proposte fissata al 28 agosto.