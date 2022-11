Spento l’incendio a Nera Montoro: scatta la bonifica della cabina

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di mercoledì nell’area dello stabilimento chimico di Nera Montoro, nel Narnese. Da quanto si apprende le fiamme hanno coinvolto un trasformatore ad olio su una cabina elettrica all’ex Terni Industrie Chimiche, non distante dal biodigestore: sul posto è in corso l’operazione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Amelia con supporto anche da Terni. In totale ci sono tre squadre con sei mezzi coinvolti. Inevitabile preoccupazione da chi vive in zona. Intervento non semplice.

Aggiornamenti



I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni informano che l’incendio è sotto controllo. Il rogo è stato definitivamente spento poco dopo le 21 e seguiranno le operazioni di bonifica all’interno della cabina elettrica: «Ha interessato esclusivamente – spiega il 115 – una sottostazione elettrica che distribuisce l’energia alle cinque aziende ubicate all’interno della struttura ex Terni Industrie Chimiche». Sul posto anche il sindaco Lorenzo Lucarelli ed i tecnici di Arpa Umbria per le rilevazioni del caso. Giovedì se ne saprà di più.