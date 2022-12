Nessuna violenza sessuale su Sara Tommasi a Buccino: assolti in quattro

Sono serviti nove anni di udienze per stabilire che Sara Tommasi, nel 2012 a Buccino (Salerno), non fu vittima di violenza sessuale. Il processo ha visto emettere giovedì la sentenza di primo grado, con il tribunale di Salerno che ha assolto dalle accuse tutti gli imputati: l’ex manager Federico De Vincenzo (chiesta una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione), gli attori Fausto Zulli, Pino Igli Papali e il regista Max Bellocchio (per tutti e tre l’accusa aveva chiesto l’assoluzione). I fatti risalgono al 2012 e, stando alla denuncia sporta dalla showgirl ternana, Sara Tommasi era stata condotta nella camera di un albergo a Buccino con il pretesto di un set fotografico per un calendario a scopo benefico. Lì invece, sempre secondo quanto denunciato, era stata drogata, abusata sessualmente e anche filmata. Nell’ambito del procedimento penale, l’unica condanna resta così quella inflitta nel 2014 al produttore Giuseppe Matera: due anni e dieci mesi di reclusione con rito abbreviato.

