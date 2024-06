Nico Cipiccia torna al Pitti Uomo e riflette su Terni: «Vediamola con occhi diversi»

Dopo la ‘passerella’ del 2023, anche quest’anno Nico Cipiccia – personaggio che a Terni non ha bisogno di presentazioni – ha partecipato come influencer a Pitti Uomo (Firenze, 11-14 giugno), uno degli eventi di punta della moda maschile a livello internazionale. «L’atmosfera vissuta al Pitti – afferma Nico Cipiccia – si può respirare anche a Terni, perché non è la città che fa l’uomo ma è l’uomo che fa la città. Come affermava Marcel Proust, per vedere nuovi mondi non bisogna andare chissà quanto lontano, ma basta vedere il mondo con occhi diversi. Ed è per questo che se anche a Terni le persone puntassero sulle risorse della propria interiorità, è possibile che la città possa essere notata e che la gente venga a respirare l’atmosfera che si vive». Un’atmosfera che, secondo Nico Cipiccia, «non è dettata solo dall’avere fantasia nel vestire, ma soprattutto dal creare un fermento e un entusiasmo nel vivere la città». In conclusione Nico fa questo augurio: «Il colore predominante al Pitti Uomo è stato il giallo lemon, ma il giallo è anche il colore del sole, per cui parafrasando un detto buddista, mi piace pensare che Terni possa essere come un sole, che quando non si vede non significa che sia tramontato ma semplicemente che è dietro le nuvole».

