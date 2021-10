Niente ‘reddito di emergenza’ e insultano le impiegate delle Poste: denunciati

Hanno iniziato a dare in escandescenze all’interno dell’ufficio postale di via Mario Angeloni, a Perugia, urlando contro il personale e, di fatto, bloccando le attività all’utenza. Per questo gli agenti della polizia di Stato – squadra Volante diretta dal commissario Monica Corneli – si sono portati sul posto. Protagonisti del fatto, quattro cittadini di origini nigeriane, due dei quali, dopo aver raggiunto l’ufficio postale per ottenere il pagamento del ‘reddito di emergenza’, hanno capito che non avrebbero incassato le somme per alcune irregolarità nella documentazione esibita. Così hanno iniziato ad inveire contro le impiegate delle Poste: una condotta proseguita anche dopo l’arrivo della polizia sul posto. Fra l’altro uno dei protagonisti del fatto inizialmente si è rifiutato di fornire le proprie generalità poi ha opposto resistenza agli agenti, tentando anche di colpirli con dei calci. Una volta identificato, l’uomo è risultato anche irregolare in Italia. Alla fine tutti e quattro sono stati denunciati a piede libero per interruzione di pubblico servzio, mentre il soggetto che aveva opposto resistenza nei confronti dei poliziotti è stato denunciato anche per questa ipotesi di reato, per rifiuto di fornire le proprie generalità e quindi condotto presso un Cpr nazionale per le operazioni di rimpatrio.

