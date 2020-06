Nocera Umbra, Flaminia: incidente con tre veicoli

Grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì sulla strada statale 3 Flaminia all’altezza di Nocera Umbra, in provincia di Perugia. Lo schianto, all’interno della galleria ‘Colle del Prete’ (all’altezza del km 172), ha coinvolto tre veicoli uno dei quali si è ribaltato. Una persona è rimasta ferita gravemente.

Strada chiusa

Il traffico – informa Anas – è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per i veicoli in direzione Foligno l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Gaifana mentre il traffico in direzione Fano è deviato allo svincolo di Nocera Umbra. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gubbio e i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana.