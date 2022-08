Nocera Umbra: si ribalta con l’auto. In ospedale un 55enne

Incidente stradale all’alba di domenica, intorno alle ore 5.15, lungo la strada statale 361 Septempedana, fra le frazioni di Case Basse e Bagnara (Nocera Umbra). Un uomo di 55 anni residente a Castelraimondo (Macerata) ha perso il controllo della propria autovettura, finendo per ribaltarsi. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco di Gaifana, il 55enne era già fuori dall’abitacolo, uscito da solo. Per accertamenti, è stato comunque condotto dagli operatori del 118 all’ospedale di Foligno. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Sigillo.

