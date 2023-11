‘Noi Moderati’ si organizza in Umbria: conferiti gli incarichi

«L’Umbria affronta e affronterà tante sfide da qui al prossimo futuro. Siamo pronti ad affrontarle dando priorità alle esigenze dei cittadini sul territorio». Così Gianni Dionigi, commissario regionale di ‘Noi Moderati’, in merito al lavoro del partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. In questi giorni ‘Noi Moderati’ ha rinnovato gli incarichi anche a livello regionale, dopo l’elezione di Giovanni Toti a presidente nazionale: Dionigi è commissario regionale, Mauro Fonzo è vice segretario regionale, Yari Lupattelli è il segretario provinciale di Terni. «In questi giorni – prosegue Dionigi – abbiamo incontrato e incontreremo persone ed esponenti politici per pianificare eventi e per accogliere istanze, sia su Perugia che su Terni. Parleremo del nostro progetto di rilancio e futuro per il territorio, pronti ad intercettare i segnali che arrivano dai cittadini in ottica di un miglioramento non solo dei servizi, pensiamo alla sanità, alle infrastrutture, alle tematiche ambientali e occupazionali per esempio, ma anche di un miglioramento del rapporto tra politica e cittadini stessi. Lo faremo in contatto diretto anche con i rappresentanti in Parlamento del nostro gruppo, sia alla Camera che al Senato».

