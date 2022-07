«Noi siamo Perugia»: lunedì parte campagna abbonamenti. Le info

di G.R.

«Noi siamo Perugia è il grido di un popolo orgoglioso come quello perugino». Così Valentino Fronduti, addetto all’area marketing del Perugia calcio, ha spiegato lo slogan dietro alla campagna abbonamenti della stagione 2022/2023. L’intento della società biancorossa è quello di rafforzare il legame tra squadra e città come fatto già in occasione della presentazione della prima maglia che presentava i simboli dei cinque rioni ed era stata esposta nei punti strategici del capoluogo umbro. Chi acquisterà l’abbonamento riceverà una maglietta con scritto lo slogan.

La prelazione

La vendita con prelezione per gli abbonati della stagione 2019/2020 (la prima vissuta con il Covid) partirà il 18 luglio mentre dal 1 agosto comincerà la vendita libera. Tiziana Barbetti della biglietteria nella sala stampa del Curi ha spiegato aspetti più tecnici come la possibilità di utilizzare il voucher derivato dal rimborso degli abbonamenti di due stagioni fa, i pacchetti previsti per le famiglie, i 30 posti gratuiti per chi ha l’invalidità riconosciuta al 100% e la possibilità di portare gratis i bambini da 0 a 6 anni allo stadio e la possibilità di acquistare il servizio online se in possesso di GrifoCard.

La Curva Nord

A tenere banco in casa Grifo è la questione della Curva Nord che non verrà riparta sicuramente prima della terza giornata di campionato. Il dg Attilio Matarazzo ha raccontato che la società è in contatto quotidiano con Comune e Questura e attende novità. Intanto i tifosi verranno spostati in gradinata. Tra i lavori effettuati al Curi anche l’aumento dei tornelli da 2 a 4 per la gradinata, l’installazione di telecamere e quelli allo spogliatoio della squadra di casa e al tunnel che collega al campo.