Non ha mai ottenuto la patente ma guida auto sportiva: denunciato

Stavano viaggiando a bordo di un’auto sportiva quando gli agenti della polizia Stradale di Orvieto li hanno fermati per un controllo. Tutti e due, entrambi giovani, non aveano documenti e il conducente ha spiegato di averli dimenticati a casa. Per questo i poliziotti hanno inteso approfondire le verifiche, portando i due ragazzi presso gli uffici. Lì si è scoperto che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida e che era già stato sorpreso altre volte alla guida di veicoli.

Pesanti conseguenze

Un’infrazione che, peraltro, era stata compiuta nel biennio precedente: da qui la denuncia a piede libero, alla procura della Repubblica di Terni, per guida senza patente con conseguente confisca dell’auto. Fra l’altro il veicolo era stato sequestrato dalla polizia di Stato pochi giorni prima in Umbria, sempre per la guida senza patente ma anche per la mancanza di assicurazione obbligatoria. Per questo motivo al reato contestato dalla Stradale orvietana si sono aggiunti, in un’ulteriore denuncia, anche quelli di sottrazione di cose sottoposte a sequestro e rimozione di sigilli. In aggiunta, migliaia di euro di contravvenzioni.