Norcia, controlli nei cantieri: denunciati e multati due titolari

A seguito di controlli in due cantieri di Norcia i carabinieri hanno denunciato e multato due titolari: ammende per complessivi 1.228,50 euro e cinque sanzioni amministrative per un importo complessivo di 507 euro, tre di queste ultime per la mancanza di tessere di cantiere e due per la mancata comunicazione all’Inail del collaboratore familiare.

Le irregolarità nei due cantieri

Nel primo cantiere, relativo ad un intervento di riparazione danni di un edificio residenziale, i carabinieri hanno denunciato il titolare della ditta individuale, un 32enne del posto, perché nei controlli non ha fornito il ‘Piano di montaggio, uso e smontaggio’ del ponteggio in uso al cantiere per lo svolgimento dei lavori in quota. Nel secondo cantiere, relativo alla demolizione e ricostruzione di un annesso agricolo, i carabinieri hanno denunciato un 63enne perugino, in qualità di legale rappresentante di una ditta edile umbra, perché il piano di calpestio del ponteggio in uso al cantiere per i lavori in quota presentava in vari punti un distacco dalla muratura superiore ai venti centimetri. I datori di lavoro avranno trenta giorni di tempo per regolarizzare le criticità riscontrate così da rimettere in sicurezza i cantieri.