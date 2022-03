Grave incidente stradale nella giornata di sabato a Norcia (Perugia), in località Fontevena. Un ragazzo classe 1995, in sella alla propria moto, è finito contro un’automobile. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118 che hanno allertato l’elisoccorso per il successivo trasferimento all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. La prognosi è riservata in ragione dei traumi riportati dal giovane nell’impatto.

Articolo in aggiornamento