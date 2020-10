Norcia, trovato con sei coltelli e una mazza: 22enne nei guai

A chi gli ha fatto notare che tutto quel materiale era fuorilegge, ha risposto che gli sarebbe servito per difendersi in caso di ’emergenza’. Parliamo di sei coltelli di varie misure ed una mazza da baseball. Roba da ‘Guerrieri della notte’ quella scoperta dai carabinieri del Nor della Compagnia di Norcia ed in possesso di un 22enne nursino, fermato sabato sera nei pressi dei giardini di porta Romana, lato Porta Santa Lucia, già noto alle forze di polizia per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Il giovane, dopo gli accertamenti di rito ed il sequestro del materiale, è stato denunciato a piede libero alla procura di Spoleto per il reato di possesso di armi e oggetti atti ad offendere (articolo 4, legge 110 del 1975).

